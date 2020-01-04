Российские акробаты сорвались с 10-метровой высоты в Амстердаме

04.01.2020, 4:19, Новости дня

В Амстердаме пара из РФ сорвалась с 10-метровой высоты во время акробатического выступления, сообщают информационные агентства.

Мужчина и женщина исполняли номер «Небесные ангелы» во время представления «Всемирный рождественский цирк», который проходил в театре «Карре», передает ТАСС со ссылкой на ANP.

Артисты, которые выступают без защитной сетки, сорвались с 10-метровой высоты, мужчина упал на женщину. Они доставлены в больницу. Травмы одного из из акробатов оцениваются как серьезные.

В связи со случившимся дальнейшее представление отменили, хотя в субботу и воскресенье выступления состоятся.



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Последнее: В Амстердаме пара из РФ сорвалась с 10-метровой высоты во время акробатического выступления, сообщают информационные агентства. Мужчина и женщина исполняли номер «Небесные ангелы» во время представления «Всемирный рождественский цирк», который проходил в театре «Карре», передает ТАСС со ссылкой на ANP. Артисты, которые выступают без защитной сетки, сорвались с 10-метровой высоты, мужчина упал на женщину. Они […]

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