Российские акробаты сорвались с 10-метровой высоты в Амстердаме

В Амстердаме пара из РФ сорвалась с 10-метровой высоты во время акробатического выступления, сообщают информационные агентства.
Мужчина и женщина исполняли номер «Небесные ангелы» во время представления «Всемирный рождественский цирк», который проходил в театре «Карре», передает ТАСС со ссылкой на ANP.
Артисты, которые выступают без защитной сетки, сорвались с 10-метровой высоты, мужчина упал на женщину. Они доставлены в больницу. Травмы одного из из акробатов оцениваются как серьезные.
В связи со случившимся дальнейшее представление отменили, хотя в субботу и воскресенье выступления состоятся.
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Последнее: В Амстердаме пара из РФ сорвалась с 10-метровой высоты во время акробатического выступления, сообщают информационные агентства. Мужчина и женщина исполняли номер «Небесные ангелы» во время представления «Всемирный рождественский цирк», который проходил в театре «Карре», передает ТАСС со ссылкой на ANP. Артисты, которые выступают без защитной сетки, сорвались с 10-метровой высоты, мужчина упал на женщину. Они […]
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