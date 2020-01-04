Мнение: О секретном приёме против грабителя у банкомата

Кто-то из друзей поделился в ленте на Фейсбуке полезным советом против грабителей у банкомата. Мол, есть несложный способ и #деньги сохранить, и преступника передать аккурат в руки полиции. Причём без геройства, подвига и риска для жизни.

Для этого надо… всего ничего. Вставить свою карту в считыватель и набрать на клавиатуре пин-код в обратном порядке. Вместо, допустим, 1234 необходимо ввести 4321. Тогда, мол, тревожный сигнал отправится прямиком в ближайшее отделение полиции, после чего группа захвата с овчарками и пулемётами примчится в мгновение ока.

И действительно, вдруг кто не знает ещё, что это… миф! Городская легенда. Живучее заблуждение.

Но ведь находятся ещё простодушные пользователи соцсетей, которые до сих пор заботливо рассылают эту бородатую байку по всем своим друзьям с напутствием «Обязательно прочитайте!».

Справедливости ради, возникло это всё не на пустом месте.

Идея создания универсального «тревожного кода» для банкоматов действительно обсуждалась в конце XX века, когда подобные преступления стали бичом для полиции в Америке. И вот в 1994 году американский юрист Джозеф Зингер подал заявку на первый патент, описывающий подобную систему. Он предложил считать ввод цифр PIN-кода в обратной последовательности сигналом тревоги для банка и полиции. При этом коды-палиндромы (вроде 8118), которые, как их ни набирай, всё равно выглядят одинаково, предполагалось для карт не использовать.

Патенты Зингера были благополучно оформлены, а вот внедрение их забуксовало. Банки и регуляторы приняли идею без восторга. Впрочем, в 2000-е годы законодательные органы нескольких американских штатов рассматривали законопроекты, обязывающие банки использовать подобную методику. Именно в этот период и появились в Интернете первые «письма счастья» с рецептом реверсивного PIN-кода. Но до практики дело так и не дошло.

Противники этого простого, эффектного и… совершенно бесполезного рецепта привели пять контраргументов.

Во-первых, внедрить подобную систему дорого. Во-вторых, её использование небезопасно для держателя карты: даже если его средства останутся в целости, то что помешает разозлённому преступнику выместить свою неудачу на жертве? В-третьих, если и удастся вызвать полицию, маловероятно, что она успеет вовремя. В-четвёртых, много ли людей в состоянии крайнего стресса под дулом пистолета правильно перевернут свой PIN-код в уме? И в-пятых, неизбежные ложные тревоги будут лишь отвлекать полицию.

В итоге Федеральная торговая комиссия #США в 2010 году пришла к выводу, что все технологии «тревожной кнопки» для банкоматов недостаточно эффективны, отчего смысл их внедрения сомнителен.

Так что же, нет никакой защиты от грабителя у банкомата?

Увы, для того, кто попал в такую неприятную ситуацию, лучший выход – отдать #деньги. Дальше можно попытаться откатить вынужденную транзакцию и даже возместить потери, используя как доказательство… запись с видеокамеры самого банкомата. Впрочем, успех тут не гарантирован. Вот почему лучше последовать советам банкиров и стараться не пользоваться банкоматами в тихих углах на отшибе, а также в близком присутствии любых подозрительных субъектов.

А вы как думаете, нужна ли в банкомате «тревожная кнопка»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Кто-то из друзей поделился в ленте на Фейсбуке полезным советом против грабителей у банкомата. Мол, есть несложный способ и #деньги сохранить, и преступника передать аккурат в руки полиции. Причём без геройства, подвига и риска для жизни. Для этого надо… всего ничего. Вставить свою карту в считыватель и набрать на клавиатуре пин-код в обратном порядке. Вместо, […]