Мессенджер Google зачислили к вредоносным на Android-устройствах

Эксперты в сфере IT-безопасности отмечают, что многие пользователи сталкивались с тем, что при открытии мессенджера Google Allo на экране Android-устройства появляется предупреждение системы безопасности. Из-за этого некоторые причислили программу к числу вредоносных.
Программисты подчеркивают, что разработчики Google закрыли поддержку мессенджера в начале весны прошлого года. Несмотря на это, многие продолжают им пользоваться. Особенно это касается случаев, когда Allo был предустановлен на устройство перед приобретением. Отметим, что мессенджер можно установить и сейчас при помощи файла APK, который надо скачать из интернета.
Пользователи рассказывают, что чаще всего предупреждение системы безопасности возникает на смартфонах от Google (Pixel XL, Pixel 2 XL и Nexus 5X) и Huawei (P20 Pro и Mate 20 Pro). Искусственный интеллект определяет мессенджер как заряженный и предлагает его удалить.
Разработчики Google на данный момент ситуацию не прокомментировали.
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Последнее: Эксперты в сфере IT-безопасности отмечают, что многие пользователи сталкивались с тем, что при открытии мессенджера Google Allo на экране Android-устройства появляется предупреждение системы безопасности. Из-за этого некоторые причислили программу к числу вредоносных. Программисты подчеркивают, что разработчики Google закрыли поддержку мессенджера в начале весны прошлого года. Несмотря на это, многие продолжают им пользоваться. Особенно это касается случаев, […]
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