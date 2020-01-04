Мессенджер Google зачислили к вредоносным на Android-устройствах

04.01.2020, 4:04, Разное

Эксперты в сфере IT-безопасности отмечают, что многие пользователи сталкивались с тем, что при открытии мессенджера Google Allo на экране Android-устройства появляется предупреждение системы безопасности. Из-за этого некоторые причислили программу к числу вредоносных.
Программисты подчеркивают, что разработчики Google закрыли поддержку мессенджера в начале весны прошлого года. Несмотря на это, многие продолжают им пользоваться. Особенно это касается случаев, когда Allo был предустановлен на устройство перед приобретением. Отметим, что мессенджер можно установить и сейчас при помощи файла APK, который надо скачать из интернета.

Пользователи рассказывают, что чаще всего предупреждение системы безопасности возникает на смартфонах от Google (Pixel XL, Pixel 2 XL и Nexus 5X) и Huawei (P20 Pro и Mate 20 Pro). Искусственный интеллект определяет мессенджер как заряженный и предлагает его удалить.
Разработчики Google на данный момент ситуацию не прокомментировали.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эксперты в сфере IT-безопасности отмечают, что многие пользователи сталкивались с тем, что при открытии мессенджера Google Allo на экране Android-устройства появляется предупреждение системы безопасности. Из-за этого некоторые причислили программу к числу вредоносных. Программисты подчеркивают, что разработчики Google закрыли поддержку мессенджера в начале весны прошлого года. Несмотря на это, многие продолжают им пользоваться. Особенно это касается случаев, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика