Возглавляемая США коалиция приостановила обучение войск Ирака

04.01.2020, 3:58, Новости дня

Возглавляемая США коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» приостановила обучение иракских военных, сообщил глава командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом генерал-лейтенанта Эрих Пфеффер.

Пфеффер сообщил Бундестагу, что генерал-лейтенант США Пэт Уайт решил усилить защиту западных сил, развернутых в Ираке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Как говорится в сообщении Пфеффера, «подготовка иракских вооруженных сил и сил безопасности на всей территории Ирака временно приостановлена». Это распоряжение «обязательно для всех стран-партнеров», которые принимают участие в операции на полигонах в Ираке.



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