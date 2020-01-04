Россия прекратила поставки нефти в Беларусь

Россия с 1-го января остановила поставки нефти в Беларусь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей концерна «Белнефтехим».
Нефтепровод «Дружба». Фото: Елена Романова/ «Новая газета»
«Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня», — сообщили агентству в пресс-службе концерна.
Сейчас концерн прорабатывает возможность поставок нефти из альтернативных источников, также обсуждается вопрос условий заключений контрактов с Россией.
При этом в компании «Транснефть» заявили, что им не поступали заявки от российских нефтяных компаний на поставки сырья в Беларусь. Транзит нефти через страну продолжается.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря дал поручение завершить в ближайшее время переговоры о поставках российской нефти и проработать варианты доставки сырья из других стран. Ранее глава государства допустил, что если с Россией не удастся достигнуть договоренностей по поставках, Беларусь может начать импортировать сырье из Саудовской Аравии или США по двум трубам магистрального нефтепровода «Дружба».
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Источник: Новая газета
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