«Да что ж ты творишь»: жена и дети укатили на лыжах от Павла Воли

Юморист Павел Воля, его супруга спортсменка Ляйсан Утяшева,

сын Роберт и дочь София катаются на лыжах в горах. Шоумен в восхищении от местных

пейзажей. Он всем советует побывать в курортном поселке Красная поляна.

В личном «Инстаграм» Павел Воля опубликовал свежее видео. В

кадре комик показывает пустой лыжный спуск. Артист отметил, что с погодой в

этом году им повезло: каждый день солнце, на небе не облачка.

«Доброе утро! Зеленая муха приветствует всех. Что же это за

красота такая! А? И так каждый день! Да что ж ты творишь-то… природа-мать», —

сказал резидент Comedy Club.

Также Павел Воля сообщил, что его родные уже укатили вниз, теперь ему предстоит догнать их. На следующий день комик обещал встать на

сноуборд.

Подписчики порадовались за звездное семейство. Резиденту

Comedy Club и его близким пожелали отличного отдыха.

«Паша , ты молоток бро !!!! Проводишь время семьей! Красота

… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Какая

красотищщща! И воздух морозный 😀», «В Москве вчера выпал снег) так что мы тоже наслаждаемся

красотой 😁🙈», «Муха полетела за детьми!)🦸», «💪💪💪💪красава Паха)))главное зеленой мухе попадать сегодня только в сугробы

со снегом))))🤭🙋‍♂️👍», – поддержали Павла Волю

поклонники.

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