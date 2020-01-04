Кадыров отреагировал на убийство американцами Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
Он подчеркнул, что действия США осудили «многие политики, включая и чиновников ООН». При этом особенно подчеркивается, что американцы атаковали «территорию суверенного государства», их действия могут «привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке».
«Это не может оставить никого равнодушным», – сообщил Кадыров в Telegram, добавив, что «такая озабоченность звучит сегодня и из уст представителей МИД РФ и других должностных лиц России».
Напомним, Москва расценивает убийство Сулеймани как авантюрный шаг, который способен привести к росту напряженности во всем регионе.
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