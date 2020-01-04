Мнение: Мобилизация

Фельдмаршал Халифа Хафтар в ответ на решение турецкого парламента, разрешающего интервенцию в Ливию, объявил "всеобщую мобилизацию" для отражения иностранной агрессии. Решение Хафтара выглядит грозно и очень патриотично, но в реальности у него просто нет возможности провести это решение в жизнь. Нет мобилизационных структур, нет запасов амуниции, вооружения, нет офицеров, способных принять и обучить пополнение. В конце концов, у него просто нет денег на это мероприятие, так как Хафтар живет от одного транша из Саудовской Аравии до другого.

Так что заявление есть, мобилизации нет. И не будет.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Фельдмаршал Халифа Хафтар в ответ на решение турецкого парламента, разрешающего интервенцию в Ливию, объявил "всеобщую мобилизацию" для отражения иностранной агрессии. Решение Хафтара выглядит грозно и очень патриотично, но в реальности у него просто нет возможности провести это решение в жизнь. Нет мобилизационных структур, нет запасов амуниции, вооружения, нет офицеров, способных принять и обучить пополнение. В […]