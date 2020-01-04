Мнение: Мобилизация

Фельдмаршал Халифа Хафтар в ответ на решение турецкого парламента, разрешающего интервенцию в Ливию, объявил "всеобщую мобилизацию" для отражения иностранной агрессии. Решение Хафтара выглядит грозно и очень патриотично, но в реальности у него просто нет возможности провести это решение в жизнь. Нет мобилизационных структур, нет запасов амуниции, вооружения, нет офицеров, способных принять и обучить пополнение. В конце концов, у него просто нет денег на это мероприятие, так как Хафтар живет от одного транша из Саудовской Аравии до другого.
Так что заявление есть, мобилизации нет. И не будет.
Источник: Эль Мюрид
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Фельдмаршал Халифа Хафтар в ответ на решение турецкого парламента, разрешающего интервенцию в Ливию, объявил "всеобщую мобилизацию" для отражения иностранной агрессии. Решение Хафтара выглядит грозно и очень патриотично, но в реальности у него просто нет возможности провести это решение в жизнь. Нет мобилизационных структур, нет запасов амуниции, вооружения, нет офицеров, способных принять и обучить пополнение. В […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медики: Больным артритом необходимо ограничить соль в праздничном питании / 23 декабря
- Не создавать, не работать, не упорно трудиться, а подождать, когда создадут и поработают другие, а потом своровать или «отжать» / 26 ноября
- Ученые: Провалы в памяти зависят от времени суток / 20 декабря
- Три российских фильма вошли в шорт-лист премии «Оскар» / 17 декабря
- «Здесь не Россия, пишите на иврите» / 3 января
- «Влюбиться не удастся»: сделано шокирующее заявление об интрижках Виктории Бони / 27 ноября
- Важный ответ Зеленского, который в Париже не прозвучал / 13 декабря
- В перезапуске «Фантастической четверки» появится самый могущественный супергерой Marvel / 30 ноября