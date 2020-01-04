Звезда «Зачарованных» извинилась перед Ираном

04.01.2020, 3:19, Новости дня

Актриса сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн извинилась перед Ираном за убийство американцами генерала Касема Сулеймани и попросила «не убивать» граждан США.

Макгоуэн сообщила в Twitter: «Дорогой Иран, США проявили неуважение к вашей стране, вашему флагу, вашему народу». Он заверила, что 52% американцев «смиренно просят прощения», хотят мира и находятся «в заложниках у террористического режима».

«Мы не знаем, как сбежать. Пожалуйста, не убивайте нас», – сообщила она. 

Макгоуэн считает, что Сулеймани «был злым человеком, который делал злые вещи», но «сейчас дело не в этом». По ее словам, США «морально коррумпированы и действуют незаконно». Она подчеркнула, что «не на стороне Ирана», но и «определенно не на стороне США».

Макгоуэн напомнила, что является зарегистрированным членом Республиканской партии США и «ненавидит Клинтонов», но при этом «ненавидит Трампа».

Актриса заявила, что лучше пусть на выборах победят демократы, тогда у граждан США, по ее словам, будет «меньше шансов умереть». Макгоуэн заявила, что убеждения заставляют ее отказаться от США, от американских «лжи, коррупции, национализма, расизма, глубокого женоненавистничества». Она заявила, что «инакомыслие» – это «долг» граждан США.

Позднее Макгоуэн стала утверждать, что просто «испугалась» возможного начала новой войны, но имеет право на такую реакцию, поскольку «это демократия» и «за это сражалось столько храбрых солдат».

Напомним, Иран заявлял, что американцев ждет возмездие за убийство Сулеймани.



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Последнее: Актриса сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн извинилась перед Ираном за убийство американцами генерала Касема Сулеймани и попросила «не убивать» граждан США. Макгоуэн сообщила в Twitter: «Дорогой Иран, США проявили неуважение к вашей стране, вашему флагу, вашему народу». Он заверила, что 52% американцев «смиренно просят прощения», хотят мира и находятся «в заложниках у террористического режима». «Мы не […]

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