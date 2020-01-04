Дарья Пынзарь с семьей чуть не попала в ДТП на отдыхе в Турции

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе со своей семьёй чуть не попала в ДТП во время отдыха на одному из курортов в Турции. Причиной повышенной опасности на дороге стала непогода и летняя резина.
Дарья Пынзарь, отдыхая на пляже, решила вместе со своим возлюбленным и ребёнком подняться в горы, где снег не сходит круглый год. Для поездки семья выбрала свой личный автомобиль, что и стало причиной инцидента. Поднявшись высоко в горы и столкнувшись с заснеженной дорогой, машина на летней резине стала практически неуправляемой. Аварии удалось избежать, но, как отметила сама Дарья Пынзарь, они видели нескольких менее удачливых водителей. «Видели тех, кто въехал в сугроб, и на обратной дороге два эвакуатора ехали вверх», — пояснила бизнесвумен.
В завершении своего обращения к поклонникам Дарья Пынзарь призвала всех быть максимально внимательными на дороге и, для страховки, всегда иметь при себе цепи на колёса. Исходя из её слов, непогода может разыграться в самый неожиданный момент, а современные системы безопасности не сильно помогают, если установлена летняя резина, а на дороге — гололёд.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе со своей семьёй чуть не попала в ДТП во время отдыха на одному из курортов в Турции. Причиной повышенной опасности на дороге стала непогода и летняя резина. Дарья Пынзарь, отдыхая на пляже, решила вместе со своим возлюбленным и ребёнком подняться в горы, где снег не сходит круглый год. Для поездки […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Израиль не исключает бомбардировку Ирана из-за его ядерной программы / 8 декабря
- «Адский треш»: Малахова разнесли за позорное выступление на сцене / 22 декабря
- Почему Россию на 4 года отстранили от Олимпиад? / 10 декабря
- Эксперты порекомендовали меню для новогоднего застолья / 13 декабря
- Кейт Миддлтон и ее секретная служба: стало известно о подработке герцогини / 28 ноября
- Разглашение врачебной шарлатайны / 15 декабря
- Заполонившая улицу толпа долго аплодировала траурному кортежу Волчек / 29 декабря
- Срочно: приходят сообщения о закрытии Крымского моста / 11 декабря