Дарья Пынзарь с семьей чуть не попала в ДТП на отдыхе в Турции

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе со своей семьёй чуть не попала в ДТП во время отдыха на одному из курортов в Турции. Причиной повышенной опасности на дороге стала непогода и летняя резина.

Дарья Пынзарь, отдыхая на пляже, решила вместе со своим возлюбленным и ребёнком подняться в горы, где снег не сходит круглый год. Для поездки семья выбрала свой личный автомобиль, что и стало причиной инцидента. Поднявшись высоко в горы и столкнувшись с заснеженной дорогой, машина на летней резине стала практически неуправляемой. Аварии удалось избежать, но, как отметила сама Дарья Пынзарь, они видели нескольких менее удачливых водителей. «Видели тех, кто въехал в сугроб, и на обратной дороге два эвакуатора ехали вверх», — пояснила бизнесвумен.

В завершении своего обращения к поклонникам Дарья Пынзарь призвала всех быть максимально внимательными на дороге и, для страховки, всегда иметь при себе цепи на колёса. Исходя из её слов, непогода может разыграться в самый неожиданный момент, а современные системы безопасности не сильно помогают, если установлена летняя резина, а на дороге — гололёд.

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Последнее: Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе со своей семьёй чуть не попала в ДТП во время отдыха на одному из курортов в Турции. Причиной повышенной опасности на дороге стала непогода и летняя резина. Дарья Пынзарь, отдыхая на пляже, решила вместе со своим возлюбленным и ребёнком подняться в горы, где снег не сходит круглый год. Для поездки […]