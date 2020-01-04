Мнение: Это не закончится здесь и сейчас

«Мы не стремимся к смене режима в Иране, но использование Тегераном доверенных лиц на Ближнем Востоке должно прекратиться, и это должно закончиться сейчас». (c) Трамп

«Мы говорим всем, наберитесь терпения и увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку» (с) новый начальник "Сил Кудс" Аль-Каани.

Ну что ж, наберемся терпения. Очевидно, что здесь и сейчас это не закончится. Скорее наоборот.

Все угрозы высказаны, ждем действий.

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1. Завтра в Багдаде пройдут похороны Сулеймани и Мухандиса. Голосование по выводу американских войск назначено на первую половину дня воскресенья.

2. Лидер ФАТХ Аль-Амири занял место погибшего Мухандиса, фактически концентрируя в своих руках не только политическую, но и военную власть про-иранских сил в Ираке.

3. США внесли связанную с Ираном иракскую шиитскую группировку "Асаиб Ахль-аль-Хак", а также ее лидера Аль-Хазейли в список террористических организаций.

4. В Кувейт перебрасывается по воздуху 3,5 тыс. солдат 82-й воздушно-десантной дивизии. В лагерях шиитских ополченцев в западном Ираке и в Восточной Сирии объявлена повышенная боеготовность.

Источник: Colonel Cassad

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