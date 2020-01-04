Суд продлил меры пресечения подозреваемым в убийстве Сармата

Бердянский горрайонный суд 23 декабря 2019 года продлил меры пресечения подозреваемым в убийстве ветерана антитеррористической операции Виталия Олешко (Сармата), а также фигурантам дела о нападении на семью судей в Днепре, которое объединили с делом Сармата. Об этом говорится в определении суда, опубликованном 28 декабря.

10 подозреваемым суд продлил арест до 21 февраля, еще одному – домашний арест до 23 февраля.

В комментарии знакомым Сармата, опубликованном в Facebook, прокурор Игорь Власов рассказал, что по состоянию на 23 декабря суд исследовал треть доказательств по делу. В частности, это заключения экспертиз по поводу предметов, найденных во время обысков у фигурантов дела.

Суд по справі умисного вбивства "Сармата" Сьогодні, 23 грудня, у Бердянському міськрайонному судівідбулося засідання по справі умисного вбивства Віталія Олешка.Нам пощастило взяти невеликий коментар по справі у сторони обвинувачення. Наступне судове засідання відбудеться вже завтра,на якому буде продовжено дослідження письмових доказів згідно запланованої процедури. Posted by СарматTV on Esmaspäev, 23. detsember 2019

Подозреваемых по делу об убийстве Олешко семеро: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк, по данным следствия, – вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиренков – вероятные исполнители, сообщало «Громадське». Весной 2019 года дело об убийстве ветерана АТО объединили с производством о вооруженном нападении на семью судей Поплавских, которое произошло 4 июля 2018 года. Следствие считает, что эти производства связаны между собой.

Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона «Донбасс», вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у очевидцев.

1 августа стало известно, что четверых подозреваемых в убийстве задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. 3 августа суд арестовал их.

Следствие утверждает, что в спину ветерану АТО выстрелил Артем Матюшин.

14 сентября полиция задержала предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду. Орджоникидзевский райсуд Запорожья 17 сентября избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 6 июня 2019 года Печерский райсуд Киева сменил меру пресечения Сигиде с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, но затем он был взят под стражу в рамках другого уголовного производства.

18 декабря 2018 года суд арестовал Евгения Бродского, которого следствие считает заказчиком убийства. 7 июня 2019 года его отпустили под круглосуточный домашний арест.

8 февраля 2019 года во Львове полиция задержала бывшего бойца батальона «Торнадо» Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки из Днепра. За стрельбу в 2013 году Власюка приговорили к трем годам лишения свободы. Он не отбыл наказание, скрывался от следствия и был объявлен в розыск. В конце марта ему объявили подозрение по делу Олешко.

25 июля правоохранители допросили в качестве свидетелей народных депутатов Украины Александра Пономарева (группа «Воля народа») и Сергея Валентирова (фракция Блока Петра Порошенко).

28 июля обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства Сармата направили в суд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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