По шиитскому ополчению в Ираке нанесен авиаудар

Автоколонна шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подверглась авиаудару, сообщают СМИ.
В районе Эт-Таджи были атакованы машины, в которых находились представители командования «Аль-Хашд», передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Reuters и Sky News Arabia.
По предварительной информации погибли пять-шесть человек.
Напомним, сотни сторонников «Аль-Хашд аш-Шааби» ворвались в посольство США после того, как американцы нанесли авиаудары по территории Ирака. Кроме того, члены иракского ополчения погибли в результате операции США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.
«Аль-Хашд аш-Шааби» сражаются на стороне иракского правительства против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Он подчеркнул, что действия США осудили «многие политики, включая и чиновников ООН». При этом особенно подчеркивается, что американцы атаковали «территорию суверенного государства», их действия могут «привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке». «Это не может оставить никого равнодушным», – сообщил Кадыров в Telegram, добавив, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Назван объем газа в украинских ПХГ / 2 января
- На разработку Superjet с импортзамещенными деталями выделят еще 15 млрд рублей / 23 декабря
- Выплаты на детей-сирот будут увеличены с 2020 года – глава Минсоцполитики Украины / 25 декабря
- Нефть подешевела после роста цен на прошлой неделе / 16 декабря
- Адвокат фигурантки дела об убийстве Шеремета Кузьменко: Судья не дал слова свидетелю, который может подтвердить ее алиби / 13 декабря
- США захотели работать с Россией по Ливии / 11 декабря
- Украинского депутата Киву поймали в Раде за просмотром «обнаженки» / 4 декабря
- В США разбился самолет с пассажирами на борту / 1 декабря