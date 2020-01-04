По шиитскому ополчению в Ираке нанесен авиаудар

04.01.2020, 2:30, Новости дня

Автоколонна шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подверглась авиаудару, сообщают СМИ.

В районе Эт-Таджи были атакованы машины, в которых находились представители командования «Аль-Хашд», передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Reuters и Sky News Arabia.

По предварительной информации погибли пять-шесть человек.

Напомним, сотни сторонников «Аль-Хашд аш-Шааби» ворвались в посольство США после того, как американцы нанесли авиаудары по территории Ирака. Кроме того, члены иракского ополчения погибли в результате операции США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.

«Аль-Хашд аш-Шааби» сражаются на стороне иракского правительства против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».



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