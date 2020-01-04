Экс-участница «Дом-2» Екатерина Колисниченко впервые показала второго супруга

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко на странице в Instagram опубликовала новое семейное фото. Звезда телепроекта впервые показала поклонникам второго супруга и отца рождённого летом минувшего года сына Саввы Алексея Солодовникова.

Около восьми месяцев Екатерина Колисниченко скрывала внешность супруга, вследствие чего некоторые подписчики даже начали подозревать, что её «мистер X» вообще на самом деле не существует. В честь новогодних праздников бывшая участница телестройки «Дом-2» наконец перестала интриговать фолловеров и показала мужа, сделав фото в домашней обстановке. Сама Колисниченко в кадре запечатлена в бежевом тёплом халате с одетым в новогодний костюм Саввой на руках, а Солодовников – в футболке и спортивных штанах.



В комментариях некоторые подписчики выразили некоторое удивление, говоря, что супруга Екатерины Колисниченко представляли совсем иначе – брутальным мачо, а всё оказалось абсолютно наоборот. Кстати, муж экс-участницы «Дом-2» имеет собственный бизнес в сфере дизайна интерьеров и активно развивает компанию. Он не любит публичность, а о прошлом жены говорит, что не обращает на него внимания, так как и сам раньше не был «безгрешным».

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