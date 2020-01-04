NTD — летом Люксембург станет первой страной мира с бесплатным общественным транспортом

Летом 2020 года власти Люксембурга планируют наконец полностью отменить плату за проезд в общественном транспорте. Так они рассчитывают стимулировать людей отказаться от поездок на личных автомобилях и сократить количество пробок, которые ежедневно образуются на дорогах этой маленькой, но богатой страны из-за наплыва туристов и приезжих рабочих из соседних государств, поясняет NTD.

Люксембург станет первой страной мира, где весь общественный транспорт будет бесплатным! Так власти герцогства пытаются решить проблему чрезвычайной загруженности дорог.

Каждый рабочий день население столицы одной из самых богатых стран мира удваивается за счёт наплыва рабочих. Из-за этого центр города постоянно стоит в пробках. Мэр города говорит, что людей попытаются убедить в том, что общественный транспорт — более удобный вариант.

ЛИДИ ПОЛЬФЕР, мэр Люксембурга: Мы ещё не добились того, чтобы на общественный транспорт пересело столько людей, сколько мы хотели, — и нам пришла идея сделать общественный транспорт бесплатным. Надеемся, что это будет одним из стимулов для людей пересесть на общественный транспорт.

Плату за проезд планируют отменить летом 2020 года.

ФРАНСУА БАУШ, вице-премьер Люксембурга: Все крупные города и экономические центры ищут выход. У Люксембурга, как у маленькой страны с динамичной экономикой, есть возможность стать «маяком», показать, что есть другие способы решения проблемы.

Общая площадь Люксембурга составляет всего чуть более 2586 квадратных километров. Это одно из самых маленьких государств Европы.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2019 года.

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