Дочь предпочла Боне отца миллиардера

04.01.2020, 1:58, Разное

Виктория Боня и ее наследница не так давно переехали из
Монако в Великобританию. На перемену места жительства телеведущую подтолкнуло
желание дочери профессионально заниматься конным спортом.

Виктория не скрывает, что Анджелина очень тяжело переживает расставание
с отцом. Девочка с нетерпением ждет каникул, чтобы навестить родителя. Новый
год, например, наследница Виктории Бони решила встречать с папой.

«Дочь захотела провести праздник с папой из-за переезда. Но
в следующем году она обязательно будет со мной. Я соберу всех и поедем
куда-нибудь в снег», – рассказала модель в личном «Инстаграм».

Отметим, что сама Виктория Боня отправилась в Африку с
подругами. Телеведущая весело проводит время в жаркой стране и хвастается кадрами
местных пейзажей в соцсетях.

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 4 Дек 2019 в 6:22 PST

Напомним, Виктория Боня и сын ирландского миллиардера Алекс
Смерфит жили в незарегистрированных отношениях с 2010 по 2017 годы. 17 марта
2012-го модель родила избраннику дочь Анджелину-Летицию. Пара распалась из-за
нежелания телеведущей оставить карьеру. Алекс настаивал, чтобы Виктория
отказалась от работы и засела дома. Боня не пошла навстречу избраннику.

По словам Виктории Бони, Алекс Смерфит – отличный папа. Экс-избранник
модели полностью выполняет обязательства, обеспечивая наследницу всем
необходимым.



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