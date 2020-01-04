Дочь предпочла Боне отца миллиардера

Виктория Боня и ее наследница не так давно переехали из

Монако в Великобританию. На перемену места жительства телеведущую подтолкнуло

желание дочери профессионально заниматься конным спортом.

Виктория не скрывает, что Анджелина очень тяжело переживает расставание

с отцом. Девочка с нетерпением ждет каникул, чтобы навестить родителя. Новый

год, например, наследница Виктории Бони решила встречать с папой.

«Дочь захотела провести праздник с папой из-за переезда. Но

в следующем году она обязательно будет со мной. Я соберу всех и поедем

куда-нибудь в снег», – рассказала модель в личном «Инстаграм».

Отметим, что сама Виктория Боня отправилась в Африку с

подругами. Телеведущая весело проводит время в жаркой стране и хвастается кадрами

местных пейзажей в соцсетях.

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 4 Дек 2019 в 6:22 PST

Напомним, Виктория Боня и сын ирландского миллиардера Алекс

Смерфит жили в незарегистрированных отношениях с 2010 по 2017 годы. 17 марта

2012-го модель родила избраннику дочь Анджелину-Летицию. Пара распалась из-за

нежелания телеведущей оставить карьеру. Алекс настаивал, чтобы Виктория

отказалась от работы и засела дома. Боня не пошла навстречу избраннику.

По словам Виктории Бони, Алекс Смерфит – отличный папа. Экс-избранник

модели полностью выполняет обязательства, обеспечивая наследницу всем

необходимым.

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