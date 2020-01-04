Мнение: Акции-2019. Итоги. Иногда они возвращаются.

Не только рубль в прошлом году показал свою неудержимую силу. Но и российский фондовый рынок.

РТС вырос на 40%, индекс Мосбиржи — на 30% (в пересчете на доллары — те же 40%). Мы обогнали все ведущие мировые индексы даже на фоне отличного года на глобальных фондовых рынках (росли все, даже Япония и Великобритания).

Эти два процесса — рост рубля и курсов российских акций — прочно взаимосвязаны. И имеют одну и ту же причину — возвращение в Россию карритрейдеров (краткосрочных иностранных спекулянтов). Они (помимо цен на нефть) дали сильный приток валюты в страну и они покупали российские акции и гособлигации (что позволило минфину снизить их доходность с 8,6% в начале года до 6,2% в конце).

Очевидно, что иностранцы пришли прежде всего в гособлигации и «голубые фишки» — ведущие российские акции, обычно котирующиеся также на заграничных биржах. Но их рост потянул за собой и весь рынок.

Почему иностранцы вернулись?

Это глобальный процесс — в 2019 году мировые инвесторы, пережившие сильные фондовые потрясения конца 2018 года, почувствовали, что все плохое осталось позади. И проявили интерес к риску.

И рванули прежде всего в российские акции, потому что те выглядели самыми недооцененными. Ведь в 2018 инвесторы бежали из них и из рубля, в результате российские индексы в том году почти не выросли (долларовый РТС упал вместе с рублем). Инвесторы решили, что тут есть хороший потенциал. Страхи санкций остались позади, да и не так уж они велики — инвесторы всегда могут успеть эвакуироваться из страны, если вдруг что.

Объяснить фантастический скачок российских фондовых рынков больше нечем. Экономика дохлая. Инвестиционный процесс на нуле, только государство и инвестирует (бюджет и госкомпании). Кредиты банков из-за высокой ставки не растут. Долгосрочных денег из-за «заморозки» (на деле — конфискации в бюджет) пенсионных накоплений в стране нет. Никаких внутренних причин для повышенного интереса к акциям.

И радоваться скачку российского фондового рынка не получается — это замок из песка. Ведь он основан на краткосрочных иностранных капиталах. Ветер дунет — и они убегут… А он в преддверии американских президентских выборов (ноябрь этого года) будет очень переменчивым…

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Источник: СерпомПо

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Последнее: Не только рубль в прошлом году показал свою неудержимую силу. Но и российский фондовый рынок. РТС вырос на 40%, индекс Мосбиржи — на 30% (в пересчете на доллары — те же 40%). Мы обогнали все ведущие мировые индексы даже на фоне отличного года на глобальных фондовых рынках (росли все, даже Япония и Великобритания). Эти два […]