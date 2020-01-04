Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. При этом Гозман выразил сожаление, что «не нашлось никого, кто убил бы Сталина и Ленина».

В Facebook он опубликовал «Прощальное слово генералу Сулеймани», в котором не исключил, что убийство генерала приведет к «новой войне и всяким кошмарам». По словам Гозмана, Сулеймани был человеком, который «организовывал убийства других людей, угрожал новыми убийствами, стремился к уничтожению целых государств».

Гозман признал, что американцы убили человека, который «занимал официальный пост».

«Как Геринг, Абакумов или Йенг Сари. Каждый, избавивший бы мир от любого из них, заслуживал бы нашей благодарности. Может, стоит поблагодарить американцев – он убит», – сообщил Гозман.

Он добавил, что радовался ликвидации террористов Усамы бен Ладена и Абу Бакра аль-Багдади. Гозман также выразил сожаление, что «Штауффенберг не достал Гитлера, что не нашлось никого, кто убил бы Сталина и Ленина».

«И не говорите мне, что нельзя радоваться смерти человека. Человека нельзя, но они не люди», – сообщил Гозман, добавив, что «Сулеймани стоял в том же ряду».

В комментариях к заявлению Гозмана отметили, что он «оправдывает убийства людей без суда и следствия».





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Последнее: Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. При этом Гозман выразил сожаление, что «не нашлось никого, кто убил бы Сталина и Ленина». В Facebook он опубликовал «Прощальное слово генералу Сулеймани», в котором не исключил, что убийство генерала приведет к «новой войне и всяким кошмарам». По словам Гозмана, Сулеймани был […]