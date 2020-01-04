Бутылка коньяка за 29 минут — Bild рассказал, сколько немцы работают на подарки

В прошедшем году немцы потратили на рождественские подарки в среднем по €475, пишет Bild. По подсчётам немецких учёных, за прошедшие полвека покупательная способность жителей страны существенно выросла: теперь заработать на куклу для дочери они могут за полтора часа, на шерстяное одеяло — за пять с небольшим часов, а на бутылку коньяка — всего за 29 минут.



Reuters

По подсчётам исследователей Института немецкой экономики, с 1960 года покупательная способность немцев выросла почти втрое. Как пишет таблоид Bild, это особенно ярко проявляется под Рождество, когда возникает необходимость делать много покупок сразу.

Если раньше ради приобретения определённых вещей приходилось работать целыми днями, то сейчас заработать на те же покупки можно за считанные часы. Большинство подарков в современной Германии стали намного доступнее, чем были раньше.

Так, бутылка коньяка раньше была «благородной особенностью праздничных дней», уверяет автор статьи. В 1960 году, чтобы заработать на неё, нужно было трудиться около пяти часов, то есть больше половины рабочего дня. Сегодня ситуация выглядит совершенно иначе: коньяк превратился в сравнительно недорогой предмет повседневного обихода. В наши дни жители Германии в среднем зарабатывают на бутылку коньяка за 29 минут — а это примерно в 10 раз быстрее, чем было раньше.

В 1960 году папе приходилось работать шесть часов, чтобы купить дочери куклу в подарок. Сегодня для совершения аналогичной покупки ему понадобится трудиться в течение полутора часов. Почти целый день в 60-е уходил для того, чтобы заработать на рубашку. Сейчас для этого достаточно и двух часов работы. Свыше 18 часов раньше нужно было трудиться, чтобы купить тёплое шерстяное одеяло к Рождеству, тогда как сейчас для этого хватит пяти с небольшим часов.

Ещё отчётливее перемены видны по телевизорам: 60 лет назад среднестатистическому рабочему приходилось вкалывать 43 дня при восьмичасовом рабочем дне, чтобы накопить на чёрно-белый телевизор. Учитывая, что большинство трудилось по пять дней в неделю, на это уходило больше двух месяцев.

В 2019 году купить современный цветной телевизор с плоским экраном можно уже после одной рабочей недели. Как показало исследование, именно товары, на которые особенно сильно повлиял технический прогресс, сегодня продаются по всё более выгодным ценам.

Впрочем, некоторые подарки сейчас стоят столько же, как и 50 лет назад, отмечает Bild. Это касается, к примеру, настольных игр или книг, сохранившихся практически на том же уровне, что и полвека назад.

Бриллианты вошли в число подарков, которые сегодня стали даже более дорогостоящими, чем были раньше. Их цена сильно зависит от рыночной стоимости благородных камней, поэтому в 1991 году на кольцо с бриллиантом в 0,15 карат пришлось бы работать 34 часа — а в минувшем году на 5 часов дольше.

По подсчётам исследователей немецкого института экономики, в этом году жители Германии потратили на рождественские подарки в среднем примерно по €475.

В целом, немцы сегодня могут позволить себе больше, чем раньше, потому что средняя почасовая зарплата с 1960 года выросла с €1,29 до €18,19 — и, соответственно, увеличилась покупательная способность общества, поясняет Bild.

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