Асеев рассказал, что дал интервью «России 24» из-за угроз со стороны боевиков

Журналист Станислав Асеев, который 29 декабря был освобожден из плена боевиков на Донбассе, в интервью ТСН 2 января рассказал, что согласился дать интервью пропагандистскому каналу «Россия 24» из-за угроз боевиков.

Журналист рассказал, что террористы угрожали расправиться с его близкими.

Тему пыток со стороны террористов Асеев попросил не затрагивать.

«Еще предстоит убедить людей и на этой территории, что такое вообще возможно в центре Донецка в 2019 году», – рассказал он.

Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики «ДНР» подтвердили, что «арестовали» журналиста и открыли против него «уголовное дело» за шпионаж.

17 августа 2018 года в эфир канала «Россия 24» вышла программа, в которой Асеев признается в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины с позывным Норман. Он заявил, что был в составе батальона «Донбасс», добровольно пошел на сотрудничество с разведкой, а одной из целей якобы был сбор материалов для будущего романа.

22 октября 2019 года появилась информация, что «суд» в ОРДЛО «приговорил» Асеева к 15 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с «приговором» украинскому журналисту.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, среди которых и Асеев. Украина выдала 124 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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