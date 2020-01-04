Toyota с 9 января открывает приём заказов на новый кроссовер Wildlander

04.01.2020, 1:04, Разное

Представитель японского автопрома компания Toyota объявила дату открытия приём заказов на новый кроссовер Wildlander. Заявку на построенное на базе RAV4 авто можно уже с 9 января, а начало «живых» продаж производитель планируется в середине весны текущего года.
Около полутора месяцев назад в рамках прошедшего в Гуанчжоу мотор-шоу Toyota представила кроссовер Wildlander, который после «старта» продаж станет доступным в 4-х вариациях. По сути авто является «перелицованной» версией пятой генерации RAV4. Основные отличия в экстерьере – в изменившейся головной оптике, радиаторной решётке, бамперах и задних фонарях. При этом габариты у двух моделей одинаковы: длина – 4,6 м, ширина – 1,85 м, высота – 1,68 м, колёсная база – 2,69 м.

Кроссовер Wildlander представлен с двумя вариантами силовых установок. Первая – 171-сильный двигатель рабочим объёмом 2 л, вторая – гибридная установка, генерирующая мощность 222 л. с., состоящая из 2,5-литрового бензинового «атмосферника» и электромотора. Стоимость данной модели на китайском рынке составляет 173,8 тыс. юаней, что в рублёвом эквиваленте варьируется в районе 1,5 млн.



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Последнее: Представитель японского автопрома компания Toyota объявила дату открытия приём заказов на новый кроссовер Wildlander. Заявку на построенное на базе RAV4 авто можно уже с 9 января, а начало «живых» продаж производитель планируется в середине весны текущего года. Около полутора месяцев назад в рамках прошедшего в Гуанчжоу мотор-шоу Toyota представила кроссовер Wildlander, который после «старта» продаж […]

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