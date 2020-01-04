Toyota с 9 января открывает приём заказов на новый кроссовер Wildlander

Представитель японского автопрома компания Toyota объявила дату открытия приём заказов на новый кроссовер Wildlander. Заявку на построенное на базе RAV4 авто можно уже с 9 января, а начало «живых» продаж производитель планируется в середине весны текущего года.

Около полутора месяцев назад в рамках прошедшего в Гуанчжоу мотор-шоу Toyota представила кроссовер Wildlander, который после «старта» продаж станет доступным в 4-х вариациях. По сути авто является «перелицованной» версией пятой генерации RAV4. Основные отличия в экстерьере – в изменившейся головной оптике, радиаторной решётке, бамперах и задних фонарях. При этом габариты у двух моделей одинаковы: длина – 4,6 м, ширина – 1,85 м, высота – 1,68 м, колёсная база – 2,69 м.

Кроссовер Wildlander представлен с двумя вариантами силовых установок. Первая – 171-сильный двигатель рабочим объёмом 2 л, вторая – гибридная установка, генерирующая мощность 222 л. с., состоящая из 2,5-литрового бензинового «атмосферника» и электромотора. Стоимость данной модели на китайском рынке составляет 173,8 тыс. юаней, что в рублёвом эквиваленте варьируется в районе 1,5 млн.

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Последнее: Представитель японского автопрома компания Toyota объявила дату открытия приём заказов на новый кроссовер Wildlander. Заявку на построенное на базе RAV4 авто можно уже с 9 января, а начало «живых» продаж производитель планируется в середине весны текущего года. Около полутора месяцев назад в рамках прошедшего в Гуанчжоу мотор-шоу Toyota представила кроссовер Wildlander, который после «старта» продаж […]