Наука: Новогодние ёлки готовы к глобальному потеплению

Ботаники из дублинского Тринити-колледжа обнаружили, что вечнозелёные виды, в том числе «новогодние ёлки» (ели, пихты или сосны), падуб и плющ более готовы к изменениям климата, чем лиственные. Связано это с тем, что вечнозелёным для жизни нужно меньше воды.

Рост в глобальном масштабе концентрации в атмосфере углекислого газа (CO2) поставит деревья в условия дефицита влаги. Это давно предсказывали климатические модели, но практических исследований в подтверждение прогнозов, проводилось немного. Результаты работы команды Тринити-колледжа, опубликованные в журнале Science Advances, свидетельствуют, что повышение содержания CO2 в атмосфере за последние 25 лет уже оказало заметное воздействие на использование воды лесами.

Но не все виды деревьев одинаково готовы перейти в режим экономии воды.

Учёные обнаружили, что с ростом доли углекислого газа в воздухе вечнозелёные деревья и кустарники, в сравнении с лиственными, эффективнее используют воду в умеренном климате. В тёплом климате такой разницы не обнаруживается.

Результаты позволяют предположить, что вечнозелёные деревья получают явное экологическое преимущество при увеличении концентрации CO2 в атмосфере. Ещё больше выгоды такие виды получат в условиях повторяющихся неблагоприятных периодов (засух). Всё это, повторим, справедливо для умеренных и холодных широт.

Для выявления глобальных тенденций в жизни лесов были изучены музейные образцы листьев, собранные в конце 1980-х годов, и проведено сравнение с образцами листьев тех же видов, собранными 25-30 лет спустя в тех же географических районах.

Кроме этого, изучались деревья и кустарники разных регионов — от тропиков до тундры. Это дало возможность проследить реакцию древесного сообщества на антропогенное изменение климата во времени (около 30 лет) и в пространстве.

Работа интересна тем, что полученные результаты можно использовать в климатических моделях с целью максимально полного отражения реальной реакции растений и растительности на изменение климата на местах.

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Последнее: Ботаники из дублинского Тринити-колледжа обнаружили, что вечнозелёные виды, в том числе «новогодние ёлки» (ели, пихты или сосны), падуб и плющ более готовы к изменениям климата, чем лиственные. Связано это с тем, что вечнозелёным для жизни нужно меньше воды. Рост в глобальном масштабе концентрации в атмосфере углекислого газа (CO2) поставит деревья в условия дефицита влаги. Это […]