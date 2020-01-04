Названа руководитель пропагандистского телевещания Киева на Донбасс

Информационное вещание государственного русскоязычного канала, ориентированного на жителей ДНР и ЛНР, возглавит Елена Трибушная, сообщило министерство культуры, молодежи и спорта Украины.
Ведомство сообщило, что Трибушная станет «руководителем информационного вещания», передает ТАСС.
Трибушная была главредом украинского канала «24», заместителем главного редактора издания «Новое Время» и редактором журнала «Корреспондент».
Директора русскоязычного канала определят на конкурсной основе, пока его функции выполняет замдиректора Юлия Островская.
Трибушная пояснила, что канал создан, чтобы «вернуть» жителей Донбасса «в украинское информационное и культурное пространство». Сейчас на их «отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы», сообщила она.
После того, как будет определен глава канала, утвердят концепцию вещания. Указывается, что канал должен «начать диалог» с жителями ДНР и ЛНР.
Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский отметил, что на канале «24» звучали обидные высказывания в адрес жителей Донбасса.
Напомним, по замыслу украинских властей, русскоязычный канал для Донбасса должен совмещать развлекательные функции с информационным вещаниям.
Летом представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумием решение Украины создать русскоязычный канал.
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Последнее: Информационное вещание государственного русскоязычного канала, ориентированного на жителей ДНР и ЛНР, возглавит Елена Трибушная, сообщило министерство культуры, молодежи и спорта Украины. Ведомство сообщило, что Трибушная станет «руководителем информационного вещания», передает ТАСС. Трибушная была главредом украинского канала «24», заместителем главного редактора издания «Новое Время» и редактором журнала «Корреспондент». Директора русскоязычного канала определят на конкурсной основе, пока […]
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