Путин и Макрон по телефону обсудили убийство Сулеймани и ситуацию в Украине

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон 3 января провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ.
Во время разговора Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с убийством командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани в результате авиаудара США по аэропорту Багдада, так как это может обострить ситуацию в регионе.
Также лидеры страны обсудили урегулирование конфликта в Украине, в частности позитивно оценили обмен между украинскими властями и ОРДЛО, который состоялся 29 декабря. Хорошую оценку получила также сделка по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.
Во время разговора президенты отметили важность последовательности в реализации Минских договоренностей, которые были приняты 9 декабря 2019 года на саммите в Париже.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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