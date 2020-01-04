Иран запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа»

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампа.

В соцсетях глава министерства запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа, потому что…». Запись сделана на персидском и английском языках, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Третья подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который правоохранители проводили в ночь на 3 января. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции. Она также отказалась от дачи показаний. Подозреваемый Андрей Антоненко отказался участвовать в следственном эксперименте, но объяснил это отсутствием адвоката. Когда на место прибыл защитник из […]