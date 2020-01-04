Джиджи Хадид снялась топлес для календаря V Magazine на 2020 год

Известная 24-летняя супермодель из США Джиджи Хадид на странице в Instagram поделилась результатами фотосессии для календаря на 2020 год от печатного издания V Magazine. Знаменитость снималась топлес, вызвав восхищённые отзывы большинства поклонников.
На первом фото, выполненном в чёрно-белых тонах, Джиджи Хадид запечатлена сзади, повернувшись спиной к объективу камеры. Модель до пояса обнажена, а образ «роковой женщины» дополняют распущенные волосы и оригинальная фуражка из чёрной кожи. На втором снимке знаменитость позирует лицом к фотографу, прикрывая бюст перекрещёнными руками. В соответствии с тематикой календаря на предплечье запечатлённой топлес Хадид нанесены цифры текущего года.
Календарь от V Magazine выпустят ограниченным тиражом. Поклонники Джиджи Хадид уже сейчас могут оформить предварительный заказ на издание на официальном интернет-портале журнала. Стоимость составляет 20 долларов и 20 центов, что в рублёвом эквиваленте варьируется в районе 1,25 тыс. рублей.
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Последнее: Известная 24-летняя супермодель из США Джиджи Хадид на странице в Instagram поделилась результатами фотосессии для календаря на 2020 год от печатного издания V Magazine. Знаменитость снималась топлес, вызвав восхищённые отзывы большинства поклонников. На первом фото, выполненном в чёрно-белых тонах, Джиджи Хадид запечатлена сзади, повернувшись спиной к объективу камеры. Модель до пояса обнажена, а образ «роковой […]
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