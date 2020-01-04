Мнение: Союз закрученных кранов

Поставки российской нефти в Беларусь прекращены. Опять в мифическом союзном государстве разлад – не договорились об условиях поставок. Поэтому кран перекрыт.

Ясно уже, что «союза» нет. А то, что есть вместо него напоминает запойного алкоголика, который после новогодней пьянки, трясущимися руками спускает в мусоропровод распитые с дружбаном бутылки, а сам уходит «в завязку». Перекрывает на время «кран» огненной воде, чтобы потом снова вернуться к союзному выпивону.

Очень плодотворные у нас с Беларусью отношения, с широкими горизонтами впереди

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Источник: СерпомПо

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Последнее: Поставки российской нефти в Беларусь прекращены. Опять в мифическом союзном государстве разлад – не договорились об условиях поставок. Поэтому кран перекрыт. Ясно уже, что «союза» нет. А то, что есть вместо него напоминает запойного алкоголика, который после новогодней пьянки, трясущимися руками спускает в мусоропровод распитые с дружбаном бутылки, а сам уходит «в завязку». Перекрывает на […]