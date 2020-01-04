Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию в Ливии

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии.

Хафтар заявил, что «объявляет джихад и всеобщую мобилизацию». Он сообщил, что «оружие будет предоставлено и мужчинам, и женщинам, военным и гражданским лицам». По словам Хафтара, народу Ливии необходимо противостоять иностранным войскам, передает ТАСС.

Напомним, парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в ливийский конфликт между ЛНА Хафтара и правительством национального согласия Фаиза Сараджа.

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Последнее: Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии. Хафтар заявил, что «объявляет джихад и всеобщую мобилизацию». Он сообщил, что «оружие будет предоставлено и мужчинам, и женщинам, военным и гражданским лицам». По словам Хафтара, народу Ливии необходимо противостоять иностранным войскам, передает ТАСС. Напомним, парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию. Газета ВЗГЛЯД рассказывала […]