Восемь детей попали в реанимацию с ожогами в результате взрыва в сельском клубе в Тернопольской области

В Тернопольской области 3 января произошел взрыв и пожар в сельском клубе в селе Угринов Подгаецкого района. В результате восемь детей возрастом от 12 до 17 лет были доставлены в реанимацию с ожогами 1-2 степени. В момент взрыва они репетировали выступление рождественского вертепа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа, так как накануне газовщики провели газ в здание сельского совета, которое находится рядом с клубом.
В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области сообщили, что пожар охватил около 30 кв. м. По данным ГСЧС дети все еще находятся в реанимации.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Тернопольской области 3 января произошел взрыв и пожар в сельском клубе в селе Угринов Подгаецкого района. В результате восемь детей возрастом от 12 до 17 лет были доставлены в реанимацию с ожогами 1-2 степени. В момент взрыва они репетировали выступление рождественского вертепа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Тернопольской области. По предварительной […]
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