Ученые: Мучные черви способны решить проблему отходов из пластмассы

Ученые, которые работают в Стэнфордском университете, пришли к выводам, что мучные черви (жуки-хрущаки) способны решить проблему отходов из пластмассы. Группа биологов, возглавляемая Веймином Ву, поделилась своими умозаключениями.

В научном мире жуков Tribolium и Tenebrio считают вредителями, так как они селятся в крупах, муке и хлебобулочных продуктах, повреждая их. При этом, продукты не защищает даже упаковка из полиэтилена. Поэтому исследователи обратили внимание на то, что мучные черви могут поедать пластик и полистирол. Этот материал очень сложно переработать, и он особо вредит природе из-за токсичного гексабромциклододекана. Но каждый год миллионы тонн полистирола выбрасываются в окружающую среду.

В ходе эксперимента Веймин Ву и его коллеги задались целью выяснить, насколько безопасно жуки-хрущаки могут поглощать этот материал. В лаборатории насекомым скормили фрагменты полистирола. Оказалось, что на 90% продукты переваривания этого вещества выделились спустя сутки, а полностью были выведены из организма через несколько дней. 50% поглощенной мучными червями массы полностью усвоилась, а остальная вышла небольшими полуразложившимися частями.

Биологи сделали выводы, что жуки, которые съели полистирол с гексабромциклододеканом, выглядели абсолютно здоровыми. Поглощенный токсин в организме насекомых оставался в количестве 0,27%.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые, которые работают в Стэнфордском университете, пришли к выводам, что мучные черви (жуки-хрущаки) способны решить проблему отходов из пластмассы. Группа биологов, возглавляемая Веймином Ву, поделилась своими умозаключениями. В научном мире жуков Tribolium и Tenebrio считают вредителями, так как они селятся в крупах, муке и хлебобулочных продуктах, повреждая их. При этом, продукты не защищает даже упаковка […]