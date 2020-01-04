Bloomberg — ситуация с Белоруссией не отразилась на транзите российской нефти в Европу

04.01.2020, 0:04, Новости дня

После прекращения подачи российской нефти на белорусские НПЗ Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, пишет Bloomberg. Между тем сложившая ситуация, как отмечается в статье, никак не отразилась на транзите российского сырья в Европу через территорию Белоруссии.


Reuters

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов после того, как РФ прекратила подачу сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, пишет Bloomberg.

В настоящий момент Минск, который традиционно полагается на Москву в плане поставок нефти, снизил загрузку своих НПЗ до минимального уровня.

«Сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнёрами», — заявили в компании «Белнефтехим».

Пока Белоруссия намерена использовать имеющиеся у неё запасы нефти для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

При этом в статье отмечается, что текущая ситуация никак не отразилась на транзите российской нефти через Белоруссию в Европу.

Как напоминает издание, Москва и Минск уже несколько месяцев ведут споры по поводу транзитных сборов и поставок нефти. Кроме того, обе страны до сих пор не договорились о компенсации за загрязнённую нефть, которая ранее в прошлом году поступила на белорусские НПЗ по трубопроводу «Дружба».



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