24 Horas — смерть Сулеймани — удар по амбициям Ирана на Ближнем Востоке

Генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, убитый в результате американской операции в Ираке, был одним из наиболее влиятельных военных Ирана, передаёт Canal 24 Horas TV. Его смерть, как отмечается в материале, стала ударом по амбициям Тегерана на Ближнем Востоке.

Два автомобиля в языках пламени посреди шоссе. Прошлой ночью ракеты, выпущенные американским беспилотником, попали в эти машины в тот самый момент, когда они покидали аэропорт Багдада. Немногим позднее иранское телевидение объявило о смерти могущественного генерала Касема Сулеймани. Вместе с ним погибли ещё около полдюжины человек, среди них лидер иракского ополчения, который был очень близок к Ирану.

Пентагон объяснил, что атака проводилась в целях собственной защиты, поскольку Сулеймани планировал нападение на американских дипломатов и военных в Ираке и во всём регионе. Всего за 48 часов до этого Трамп заявил следующее:

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я хочу мира.

Теперь после проведения этой крупнейшей после его вступления на должность в Белом доме атаки он опубликовал в своём аккаунте в Twitter эту фотографию американского флага.

А госсекретарь Майк Помпео выложил это видео, на котором на улице танцуют, как он заявил, благодарные иракцы.

Касем Сулеймани был наиболее влиятельным военным Ирана и человеком, близким к верховному лидеру страны. Его в одинаковой мере боготворили и боялись. Ещё в молодости он присоединился к Корпусу стражей Исламской революции и около 20 лет назад возглавил спецподразделение «Кудс», с помощью которого он выстраивал альянсы с шиитскими ополченцами во всём регионе.

Соединённые Штаты обвиняют его в том, что он стоял за многочисленными атаками на их войска в Ираке после американского вторжения в эту страну в 2003 году. Военные обычно действуют анонимно, но Сулеймани был исключением.

Известен он стал несколько лет назад. Его смерть — прямой удар по амбициям Ирана, который стремится контролировать Ближний Восток.

Дата выхода в эфир 03 января 2020 года.

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