Мнение: Ас-Садр возрождает «Армию Махди»

Круги на воде начинают расходиться.

1. Муктада Ас-Садр заявил, что для защиты Ирака будет возрождена "Армия Махди". Та самая организация, с которой США воевали еще в "нулевых" c 2004 года и которая была распущена, когда Ас-Садр пошел на легализацию.

Текущая ситуация позволяет Ас-Садру еще больше укрепить свое влияние в Ираке в шиитской среде, используя гибель Сулеймани в том числе и для воссоздания силовых инструментов, которые создавались прежде всего для борьбы с США и от которых он вынуждено отказался еще в "нулевых".

2. Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал, что США ждет возмездие за убийство Сулеймани. Также в Иране будет объявлен трехдневный траур, а сам Сулеймани посмертно произведен в генерал-лейтенанты.

3. Ряд европейских стран призвали своих граждан покинуть территорию Ирака во избежании возможных последствий произошедшего. США также призвали своих граждан покинуть Ирак. Сообщается, что в Басре проводится эвакуация иностранцев.

4. Духовный лидер иракских шиитов Систани назвал убийству Сулеймани актом агрессии против Ирака. Погибших он назвал мучениками.

5. Сменщиком Сулеймани на посту главы "Сил Кудс" стал генерал Исмаил Каани. Министерство обороны Ирана заявило, что ожидает приказов, чтобы начать действовать. Также были озвучены ряд угроз в адрес американских военных.

6. Два крупнейших политических блока Ирака — блок Ас-Садра и блок Фатх призвали к немедленному выводу американских войск из Ирака. В парламенте страны начался сбор подписей за принятие соответствующего закона.

7. Ас-Садр заявил, что его конечная цель — полный уход американских интервентов из Ирака. Этого он намерен добиваться сначала политическими и юридическими средствами. Если не уйдут — силовыми. Для этого и возрождается "Армия Махди".

8. Информация об аресте главы Фатх Аль-Амири не подтвердилась. Сегодня он призвал иракцев к объединению против американской оккупации и совместной работе направленной на изгнание США из страны.

9. Премьер-министр Ирака осудил убийство Сулеймани и назвал действия США актом агрессии, а также нарушением условий соглашения о пребывании войск США в Ираке. Он также призвал парламент страны дать адекватный ответ на случившееся.

Про возможный инструментарий Ирана для ответных действий, отдельно.

Источник: Colonel Cassad

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