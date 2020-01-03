«Сам придумываешь себе цену»: Шнуров раскрыл стоимость выступления группы «Ленинград»

03.01.2020, 23:42, Разное

Артист заявил, что цена формируется исходя из того, как
много ему хочется выступать. «Ты же сам придумываешь себе цену. Вот хочется
тебе играть много корпоративов – объявляешь $100 000, $90 000. Хочется играть
мало – говоришь $150 000. Хочется играть крайне редко – $200 000»,
– сказал Сергей Шнуров.

Вокалист отметил, что концерты группировки «Ленинград» всегда
проходят на высоком уровне. В этом вопросе им нет конкурентов, поэтому они
могут позволить себе устанавливать стоимость, не ориентируясь на рынок.

«Круче нас никто тебе праздника не сделает на ограниченном пространстве.
Нет таких артистов», – заметил певец.

Сергей Шнуров добавил, что нет никакого секрета в том, чтобы быть
лучшим в корпоративных выступлениях. Музыкант признался, что он и его товарищи специально
придумали шоу, которое можно показать в ограниченном пространстве.

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 9 Июн 2019 в 11:55 PDT

«Все остальные же в основном думают о том, как отразить свою
бессмертную душу с помощью семи или двенадцати нот. А мы об этом не думаем, мы занимаемся
практическими вещами», – сказал Сергей Шнуров forbes.ru.



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Последнее: Артист заявил, что цена формируется исходя из того, как много ему хочется выступать. «Ты же сам придумываешь себе цену. Вот хочется тебе играть много корпоративов – объявляешь $100 000, $90 000. Хочется играть мало – говоришь $150 000. Хочется играть крайне редко – $200 000», – сказал Сергей Шнуров. Вокалист отметил, что концерты группировки «Ленинград» всегда […]

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