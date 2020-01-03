«Сам придумываешь себе цену»: Шнуров раскрыл стоимость выступления группы «Ленинград»

Артист заявил, что цена формируется исходя из того, как
много ему хочется выступать. «Ты же сам придумываешь себе цену. Вот хочется
тебе играть много корпоративов – объявляешь $100 000, $90 000. Хочется играть
мало – говоришь $150 000. Хочется играть крайне редко – $200 000»,
– сказал Сергей Шнуров.
Вокалист отметил, что концерты группировки «Ленинград» всегда
проходят на высоком уровне. В этом вопросе им нет конкурентов, поэтому они
могут позволить себе устанавливать стоимость, не ориентируясь на рынок.
«Круче нас никто тебе праздника не сделает на ограниченном пространстве.
Нет таких артистов», – заметил певец.
Сергей Шнуров добавил, что нет никакого секрета в том, чтобы быть
лучшим в корпоративных выступлениях. Музыкант признался, что он и его товарищи специально
придумали шоу, которое можно показать в ограниченном пространстве.
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«Все остальные же в основном думают о том, как отразить свою
бессмертную душу с помощью семи или двенадцати нот. А мы об этом не думаем, мы занимаемся
практическими вещами», – сказал Сергей Шнуров forbes.ru.
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Последнее: Артист заявил, что цена формируется исходя из того, как много ему хочется выступать. «Ты же сам придумываешь себе цену. Вот хочется тебе играть много корпоративов – объявляешь $100 000, $90 000. Хочется играть мало – говоришь $150 000. Хочется играть крайне редко – $200 000», – сказал Сергей Шнуров. Вокалист отметил, что концерты группировки «Ленинград» всегда […]
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