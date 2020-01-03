Остановка поставок нефти в Беларусь из России не создаст проблем в Украине – Герус

Остановка поставок нефти в Беларусь из России и приостановление экспорта нефтепродуктов из Беларуси не создадут серьезных проблем для Украины. Об этом заявил агентству «Интерфакс-Украина» глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

«Зимой для нас это не критично. Серьезных проблем для Украины я не вижу. До посевной. А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся», – сказал он.

По словам Геруса, при необходимости Кременчуг увеличит выработку дизеля, и Украина закупит нефтепродукты из стран Европейского союза.

«Дело в том, что из Беларуси идут бензины. А украинские НПЗ не вырабатывали больше дизеля, потому что не могли продать больше бензинов (они идут вместе)», – объяснил он.

Он отметил, что ситуация осложнилась бы остановкой поставок только дизеля, а вместе с бензином это «не так страшно». Герус добавил, что пока поставки нефтепродуктов из Беларуси продолжаются.

3 января стало известно, что Беларусь приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе концерна «Белнефтехим» подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу «Дружба» – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских НПЗ» после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря 2019 года Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Артист заявил, что цена формируется исходя из того, как много ему хочется выступать. «Ты же сам придумываешь себе цену. Вот хочется тебе играть много корпоративов – объявляешь $100 000, $90 000. Хочется играть мало – говоришь $150 000. Хочется играть крайне редко – $200 000», – сказал Сергей Шнуров. Вокалист отметил, что концерты группировки «Ленинград» всегда […]