В Ираке убили Сулеймани, в Раду подали законопроект о рынке земли ко второму чтению. Главное за день

Убийство Сулеймани
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США. Трамп заявил, что Сулеймани «должны были убрать много лет назад».
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
Законопроект о рынке земли внесли ко второму чтению
В Верховную Раду внесли таблицу поправок к законопроекту о рынке земли ко второму чтению. Нардепы предагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.
В Киеве провели следственный эксперемент по делу об убийстве Шеремета
В ночь на 3 января в Киеве провели следственный эксперимент в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. В нем участвовала подозреваемая, кардиохирург Юлия Кузьменко. Другой подозреваемый, музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко от участия отказался из-за отсутствия адвоката.
Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что следственный эксперимент провели с нарушениями.
В ГБР проведут аудит
Госбюро расследований отправило письма в Счетную палату, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей деятельности. В ведомстве заявили, что это является необходимым шагом после реорганизации ГБР в правоохранительный орган.
Запрет на въезд в Украину для Добронравова снят
Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову, известному ролью в сериале «Сваты». Запрет был отменен в июне 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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