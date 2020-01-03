Трамп назвал убийство Сулеймани попыткой остановить войну

Глава американского государства Дональд Трамп утверждает, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани является попыткой «остановить войну».

Как заверил Трамп, США «предприняли действия не для того, чтобы начать войну», передает РИА «Новости».

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была нездоровой страстью Сулеймани, он вносил вклад в террористические акты от Нью-Дели до Лондона».

«Сегодня мы вспоминаем жертв множества зверств Сулеймани и утешаемся тем, что его правление, основанное на терроре, закончилось», – сказал Трамп, обвинив генерала в терактах, которые «дестабилизировали Ближний Восток на протяжении последних 20 лет».

«То, что мы сделали вчера, следовало сделать давно», – считает президент США.

Он утверждает, что США не добиваются «смены режима» в Иране, хотя «агрессия» Тегерана, «включая подконтрольных боевиков, дестабилизирует регион». Как сообщил Трамп, Иран «должен немедленно прекратить» агрессию.

Президент США сказал, что «будущее принадлежит народу Ирана, а не террористам, которые втягивают свои нацию в кровопролитие за рубежом».

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире», который готовил «нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Глава американского государства заявил, что «готов предпринять любые необходимые действия», если «где-либо» возникнет угроза для граждан США.

В пятницу американцы нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, убив генерала КСИР Ирана Сулеймани.

Россия назвала убийство «авантюрным шагом», Китай осудил действия США, в Турции заявили о риске усиления нестабильности в регионе. Израиль поддержал действия Вашингтона.





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