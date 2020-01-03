Наука: Виноград и ягоды сохранят здоровье легких тем, кому за 30

Большое количество красного винограда и темных ягод в рационе – это вкусный способ поддержания здоровья легких, утверждает новое исследование, представленное на Международной конференции Американского торакального сообщества 2018 (American Thoracic Society — ATS).

Исследователи рассказали, что у людей, питание которых было богато продуктами с определенным типом флавоноидов (пигментов, придающих разнообразную окраску растительным тканям), называемых антоцианами, легкие функционировали лучше.

Антоцианы (растительные органические соединения, обусловливающие красную, фиолетовую и синюю окраску плодов) встречаются в темнопигментированных фруктах и овощах — красном винограде, чернике, фиолетовом картофеле и т.п.

Исследование включало 463 взрослых (средний возраст — 44 года) из Норвегии и Англии,участвовавших во втором и третьем Обследованиях респираторного здоровья в Европейском сообществе (European Community Respiratory Health Surveys) с 2002 по 2012 год.

Все участники заполнили диетические вопросники и прошли спирометрию – функциональную диагностику легких (измеряется количество воздуха, которое человек может принудительно выдохнуть за одну секунду, затем общее количество воздуха, которое человек может выдохнуть после глубокого вдоха и соотношение этих двух показателей). Десять лет спустя функциональная диагностика легких снова была проведена.

Согласно предыдущим исследованиям, флавоноиды обладают полезными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Антоцианы — герои текущего исследования — были обнаружены в легочной ткани вскоре после приема внутрь, обеспечивая тем самым ее защиту от разного рода загрязнителей.

«Диета, богатая фруктами и овощами, может помочь защитить легкие от повреждений, сохранить их функциональность и снизить риск развития респираторных заболеваний позже в жизни», — рассказывает ведущий автор исследования диетолог Ванесса Гарсия-Ларсен (Vanessa Garcia-Larsen), доцент Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса Блумберга (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) в Балтиморе.

Она объяснила, что к 30-ти годам люди, как правило, достигают своего максимального объема легких, после чего функция легких начинает медленно снижаться. Скорость снижения будет варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как курение, физическая активность, воздействие определенных загрязнителей и наличие других заболеваний.

Употребление в пищу обработанных пищевых продуктов, например, консервированного или копченого мяса, связано с более резким снижением функции легких, что было показано в предыдущих исследованиях.

Согласно же данным нового исследования, при рационе, богатом темнопигментированными фруктами и овощами, медленнее снижалась эффективность функции легких по сравнению с теми, кто потреблял меньше продуктов с антоцианом. Причем связь была очевидной даже после учета таких важных факторов, как курение и возраст.

Тем не менее, эти фрукты и овощи наиболее полезными оказались для тех людей, кто никогда не курил или бросил курить, поэтому исследователи настоятельно рекомендуют: отказ от курения – лучшее, что вы можете сделать для здоровья своих легких.

Саманта Хеллер, зарегистрированный диетолог Langone Health System при Нью-Йоркском университете, подтвердила обоснованность полученных результатов и отметила: «Кроме того, на тарелке меньше места для менее здоровой пищи… Все, что работает на основе растений, помогает бороться с болезнями и защищать от повреждения клеток».

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