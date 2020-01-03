Виктория Боня показала подтянутый пресс на фоне дикой природы в Гане

Отечественная теле- и радиоведущая, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня на странице в Instagram опубликовала новые фото из Ганы. Знаменитость продемонстрировала поклонникам подтянутый пресс на фоне дикой африканской природы.

До новогодних праздников Виктория Боня рассказывала, что планирует отдохнуть с дочерью в Монако, однако чуть позже стало известно, вместо Европы, ведущая отправилась в Гану, где успела побывать на гала-ужине у президента африканского государства. В одной из последних публикаций Боня обнародовала фото, на котором запечатлена в спортивной одежде, открывающей подтянутый пресс, а за её спиной видно слона. В подписи к посту знаменитость заметила, что ради поездки на сафари проснулась в 5 часов утра, но ничуть об этом не жалеет, так как получила огромный положительный заряд энергии.



В комментариях большинство фолловеров оценивают стройную фигуру Виктории Бони, говоря, что она прекрасно выглядит в любое время и даже без привычного гламура. Другие же пишут слова благодарности за шанс увидеть мир хотя бы чужими глазами в отсутствие возможности путешествовать.

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