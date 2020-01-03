В 2019 году более 115 тыс. водителей привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде

В 2019 году 115,7 тыс. водителей привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде (ст. 130 Кодекса Украины об Административных правонарушениях). Об этом 2 января сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он отметил, что введение уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения было отсрочено с 1 января до 1 июля в связи с внесением изменений в закон №7279-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений».

130-ті: нова відповідальність❓😐СТАТИСТИКА 115 711 — саме стільки водіїв поліцейські притягнули до відповідальності за… Posted by Олексій Білошицький on Neljapäev, 2. jaanuar 2020

Билошицкий напомнил, что за первое нарушение ст. 130 КУоАП предусмотрен штраф в размере 10,2 тыс. грн, а за три и более нарушений – 40,8 тыс. грн.

В ноябре 2018 года тогдашний заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян сообщал, что за вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения будут наказывать штрафом в размере 17–34 тыс. грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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