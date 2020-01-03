Греция, Кипр и Израиль договорились о строительстве газопровода в Евросоюз

03.01.2020, 23:06, Новости дня

2 января в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали соглашение о строительстве газопровода, по которому газ будет поступать в Европейский союз. Об этом сообщило Radio Free Europe/Radio Liberty.

Со стороны Греции документ подписал премьер-министр Кириакос Мицотакис, со стороны Израиля – премьер-министр Биньямин Нетаньяху, со стороны Кипра – президент Никос Анастасиадес.

Проект, который называется EastMed, призван помочь Евросоюзу снизить зависимость от поставок газа из России.

Средиземноморский подводный газопровод должен связать месторождения на Кипре и в Израиле с греческим островом Крит и транспортировать природный газ дальше в Евросоюз через материковую Грецию и Италию.

Заявленная протяженность газопровода – 1900 км, стоимость – около $7 млрд.

Против строительства выступает Турция.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампа. В соцсетях глава министерства запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа, потому что…». Запись сделана на персидском и английском языках, передает РИА «Новости». Напомним, в результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика