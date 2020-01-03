Греция, Кипр и Израиль договорились о строительстве газопровода в Евросоюз

2 января в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали соглашение о строительстве газопровода, по которому газ будет поступать в Европейский союз. Об этом сообщило Radio Free Europe/Radio Liberty.

Со стороны Греции документ подписал премьер-министр Кириакос Мицотакис, со стороны Израиля – премьер-министр Биньямин Нетаньяху, со стороны Кипра – президент Никос Анастасиадес.

Проект, который называется EastMed, призван помочь Евросоюзу снизить зависимость от поставок газа из России.

Средиземноморский подводный газопровод должен связать месторождения на Кипре и в Израиле с греческим островом Крит и транспортировать природный газ дальше в Евросоюз через материковую Грецию и Италию.

Заявленная протяженность газопровода – 1900 км, стоимость – около $7 млрд.

Против строительства выступает Турция.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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