Марат Башаров станет ведущим ледового шоу Ирины Слуцкой

03.01.2020, 23:04, Разное

Марат Башаров будет вести ледовое шоу, организованное Ириной Слуцкой. Представление состоится 1 февраля 2020 года.
О том, что Марат Башаров станет одним из ведущих ледового шоу, пояснила сама Ирина Слуцкая. На своей странице в Instagram она разместила пост, в котором раскрыла детали представления. Мероприятие будет проходить на озере, которое находится в Доброграде. Стоит отметить, что фигуристка уже несколько лет подряд проводит подобные праздники, выступая на них продюсером и в то же время ведущей.

В своём посту призёр Олимпийских игр напомнила, что в 2018 году перед зрителями выступали олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Аделина Сотникова, а в 2019 году — Алексей Ягудин и Татьяна Навка.

Слуцкая также сообщила, в этом году она будет вести мероприятие вместе с Башаровым, а олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин станут его почётными гостями. Кроме того, фигуристка заинтриговала подписчиков новостью о том, что на шоу появится некий тайный гость. Интернет-пользователи предположили, что им, скорее всего, станет Евгения Медведева или же Алина Загитова, у которой был перерыв в профессиональной карьере.



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