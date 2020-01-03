Мнение: Сулеймани

В результате ракетного удара по аэропорту Багдада был убит один из идеологов и практиков иранской агрессивной политики в регионе генерал Кассем Сулеймани. Собственно, и погиб он на чужой территории, как и подобает агрессору.

У Трампа после нападения террористов иракской Хезболлы и других шиитских военизированных группировок на американское посольство был сильно сужен коридор решений — американцы сразу обвинили Иран в организации нападения на посольство и пообещали ответить. Ответить по военным объектам Ирана или нанести удар по какой-нибудь знаковой цели — выбор был невелик. Штаты выбрали знаковую цель. Как сообщают, удар был нанесен по прямому распоряжению Трампа.

Потеря Сулеймани, конечно, для Ирана довольно чувствительна и болезненна. Он стоит за всеми агрессивными войнами Ирана, на нем завязаны многие личные связи с крупнейшими террористическими группировками региона, многие он же и создал сам. Я сознательно употребляю определение "террористических", так как создаваемые Сулеймани туземные структуры в странах, где происходит агрессия Ирана, нельзя назвать национально-освободительными движениями. Их вообще нельзя назвать освободительными, как нельзя назвать освободителями коллаборационистов-власовцев или бандеровцев, равно как и всевозможные кайтселийты и прочие группировки, подконтрольные оккупантам во время Великой Отечественной. Они, конечно, все что-то там про независимость и свободу, но на деле были обычными прокси-структурами своих хозяев.

Кстати, вместе с Сулеймани в результате удара погиб и иракский Власов — лидер проиранского ополчения "Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Аналогии весьма уместны.

Гибель Сулеймани не может вызывать особых сожалений. Тем более в России. Этот человек несет равную долю ответственности наравне с Путиным за сирийскую войну, где погибли несколько сот российских военных. Именно он добился того, что Кремль влез в сирийскую авантюру и поддержал гибнущий в гражданской войне режим Асада. Агрессивный режим Тегерана, конечно, союзник полуфашистского режима в Кремле, но точно не союзник народа России.

Российский МИД уже выразил возмущение действиями США, но это примерно как если бы советский наркомат иностранных дел выразил возмущение убийством генерала СС Гейдриха чехословацкими партизанами. Впрочем, российский МИД — не советский НКИД, он обслуживает интересы олигархического режима в Кремле, потому иранские СС для него — свои. Здесь как раз все в полном порядке.

Источник: Эль Мюрид

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