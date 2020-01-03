Мнение: После длинного Притяжения, Вторжение таки состоялось

Кино Голливудское всё более походит на наше, родное, советское — особенно в его наиболее эпичном проявлении, известном как производственный роман. Это когда конфликты и лирическре взаимоотношения героев развиваются даже не на фоне, а в рамках некоего производства. И без отрыва от него. Эти фильмы насыщенны добрым, актуальным и крайне сознательным — сверх всякой разумной меры. «Добровольцы», «Девчата», «Кубанские Казаки» и незабвенный «Иван Бровкин на целине» это лишь вершина айсберга. Этой глубоко промышленной агитационной лирики было 9 из 10 в советском прокате. До нас дошли единицы — лучшее.

Сейчас Голливуд стремительно советизируется — все эти Scrubs, Across the Universe, и даже Теория Большого Взрыва — прекрасные образцы современных западных мыльно-производственных романчиков. Это не значит что они плохие, это значит что запрос Голливудских продюсеров на агитацию и пропаганду среди своей и зарубежной паствы вырос. Свято место пусто не бывает, и вот на смену мягко демонтированной церкви приходит светский корпоративный комиссар. Но агитация и пропаганда жанр тяжелый. И чем дальше, тем тяжелее. Он похож на антибиотики в медицине — сначала заходят «на ура» и очень стремительно помогают, а затем эффективность резко падает и остается один лишь вред и отторжение. Персонажи HBO’ шных и NETFLIX’овских «Добровольцев» становятся всё угловатей, линейней и одноклеточней — от сезона к сезону.

Но и обратное верно. Мы тоже перенимаем их фишки. Самая воюющая армия мира это конечно армия США. Она сражается не только по всему Ближнему Востоку, но и по всему Ближнему, и даже Дальнему космосу. Таких масштабных пиздюлей, как от американцев, инопланетяне не выхватывали ни от кого. «День Нэзалэжности» первая и вторая часть, «Морской Бой» от хозяев Монополии Hasbro, плюс всякие «Битвы за Лос-Анджелес», и боевая версия «Дня Сурка» под названием «Грань Будущего» с Томом Крузом. Имя им… нутыпонел.

Подход ясен — при Голливудских объемах кинопроизводства и востребрванности военно-патриотической фантастики, постоянно ебашить на мировом экране соседей по планете может стать накладно, как для дипломатии, так и для кассовых сборов. С рынков попереть могут.

А ещё, для правильного развития конфликта в сюжете, надо чтоб сторона хороших, на определенном этапе, вызвала сочувствие — то есть «наших» должны в начале сильно размазать. Этим будет обусловлен праведный гнев, который обрушится на врагов во второй половине ленты. То есть американцы сначала огребут, а потом «типа из последних сил», поставят врага на колени и великодушно сожгут в упор из звездно-полосатого огнемета. Но вначале то надо своих разгромить. И как показывать миру, что отсталые ничтожные русские прессуют великую армию США в течении 40 минут экранного времени? Это же получится PR для ведомства Шойгу. «Неприемлемо», — твитнет Трамп.

Так вот, и мы теперь бьемся с пришельцами. Бондарчук ясно дал понять: Ка-52 «Аллигатор» страшен и совершенен настолько, что в ничью способен с ним сыграть только накачанный инопланетными технологиями боевой космический многорукий хер-его-знает-кто из «далекой, далекой галактики». Сергей Кожугетович видимо отер скупую мужскую слезу, глядя на эту схватку винтокрылой машины с нанотехнологиями, случившуюся под новый год в небе Москва-сити.

И это хорошо. Бондарчук показывает нам нашу армию, которой невозможно не гордится. И которую нельзя не уважать. Что-то среднее между выставкой ВПК и военным парадом на Красной Площади. Мы же понимаем, что миллион наших военнослужащих, в парадной форме, ежедневно не чеканят шаг по плацу? У них много иных дел. Но 9 мая смотреть, как С-400 ползут от Тверской к набережной — нравится. Так же нам нравится смотреть, как С-400 у Бондарчука сбивает инопланетный корабль. И пусть в U.S.Air Force задумаются над своим вторым Top Gun’ом 😉 и над первым кстати тоже.

Чему ещё научил Бондарчук своего Максима Каммерера за 12 лет прошедших с «Обитаемого острова»? Играть. И немножечко шутить. Про «работу, дом и огород» удалось. Молодец Харитон Каммерер. Да, «Вторжение» Бондарчука вышло очень Стругацкимизированным. Только всё наоборот — Саракш это Земля, пришелец это Максим, цифровые медийные технологии это башни ретрансляторы… то есть, помимо военного парада, во «Вторжении» есть весьма здравая и современная, хоть и имеющая аналоги в недавнем прошлом, мысль. Это выгодно отличает последний продукт Федора от 90 процентов кинематографических поделок Пентагона.

В одном ряду с Бомбами (BMW) и Яблоками (iPhone) замечены бронированные Рыси и люксовые крепыши Аурусы. Must have короче. Сами себя не похвалим — никто ничего у нас не купит. И это касается не только ВПК. А яблофоны по сюжету оказываются очень вредными вирусными девайсами. iМолодца!

Отчетливо, и пожалуй впервые, в кино прозвучало алармистское предупреждение насчет технологии Deepfaking. Это создание поддельных видосов с участием реальных людей, когда с помощью пары фотографий человека и обработки их искусственным интеллектом (глубокое обучение) создается ролик которого никогда не было, например, как Распутин поет Бейонсе. И опасаться этой мерзости очень правильно.

Если в девятом эпизоде Звездных Войн играет скончавшаяся Керри Фишер, то пора бить тревогу. Кого из живых, или из мертвых, и в каких ролях мы увидим в ближайшее время? И в каком контексте? Если принцесса Лея на экране воскресла, почему не может «найтись» какое-нибудь тайное откровение/завещание Ельцина или Немцова? Рейгана или Гитлера? Короче, предупрежден, значит вооружен — и нас предупреждают о цифровом говне, которым завален Интернет. И о возможности снимать очень правдоподобные, но не имеющие никакого отношения к реальности и истине, видосы тоже.

Одной из банальных, и потому удачно не раскрытых тем, стала любовно-лирическая линия. Девушка как была не убедительна в первой части, так и не решилась раскрыться во второй. Может оно и к лучшему — тема протокультуры, это секрет Полишинеля. Любовь это тайна, которая всё победит, любовь это оружие которое всех сокрушит… ну и прочий shit. Happens. ))

Итак. В Голливуде снимают производственные агит-романы, а в России начали прессовать пришельцев. Ведь если не мы, то кто же будет «звезды протирать»? Несокрушимой и легендарной это уже по плечу. Отлично.

UPD — Надо идти ) тем более что до Рождества времени в прокате много, а снега на улицах, как и льда на катках, наоборот мало. Бенефис ВПК РФ и юморески Харитона, как и апокалиптичные анти-YouTube’овские пророчества, стоят времени и денег потраченных на поход в кино ) удачи! 👍

Источник: Теория элит

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Последнее: Кино Голливудское всё более походит на наше, родное, советское — особенно в его наиболее эпичном проявлении, известном как производственный роман. Это когда конфликты и лирическре взаимоотношения героев развиваются даже не на фоне, а в рамках некоего производства. И без отрыва от него. Эти фильмы насыщенны добрым, актуальным и крайне сознательным — сверх всякой разумной меры. […]