Возросло количество непредвиденных ситуаций, в которые попадают украинцы в Польше – Дещица

Украинцы в Польше стали чаще попадать в непредвиденные ситуации. Такое мнение посол Украины в Варшаве Андрей Дещица выразил «Укринформу» в интервью, которое было опубликовано 2 января.
«Значительно возросло количество разнообразных незапланированных ситуаций, в которые попадают украинцы в Польше. Это, в частности, ДТП, несчастные случаи, в которых людям нужно оказывать помощь. Большее количество случаев, связанных с нарушением трудового законодательства Польши, также связано с ростом числа украинцев, которые здесь работают», – сказал он.
По словам дипломата, в связи с увеличением количества украинцев в Польше выросла нагрузка на консулов.
«Сейчас в Польше у нас четыре консульских учреждения: три Генконсульства и консульский отдел в Варшаве, а количество украинцев в Польше – на уровне города-миллионника. Это очень много», – считает Дещица.
В декабре 2019 года в Национальном банке Украины сообщили, что более 32% всех денежных переводов украинских трудовых мигрантов в Украину приходят из Польши.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинцы в Польше стали чаще попадать в непредвиденные ситуации. Такое мнение посол Украины в Варшаве Андрей Дещица выразил «Укринформу» в интервью, которое было опубликовано 2 января. «Значительно возросло количество разнообразных незапланированных ситуаций, в которые попадают украинцы в Польше. Это, в частности, ДТП, несчастные случаи, в которых людям нужно оказывать помощь. Большее количество случаев, связанных с […]
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