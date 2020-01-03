10 тыс. га в одни руки и продажа иностранцам только после референдума. В Раду подали законопроект о рынке земли ко второму чтению

В Верховную Раду 3 января внесли ко второму чтению законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Сравнительная таблица с поправками (.doc) была опубликована 3 января. К законопроекту парламентарии подали 4018 правок.

Новая редакция законопроекта предусматривает, что владеть землями сельхозназначения смогут граждане Украины; украинские юридические лица, созданные и зарегистрированные согласно украинскому законодательству, участниками которых являются только граждане Украины, государство или территориальные общины; территориальные общины; государство.

Право владения землей также будут иметь банки и кредитные учреждения – они смогут выдавать кредиты под залог земли и забирать ее, если должник не отдасть кредит. Эти финучреждения должны будут продать землю на торгах в течение двух лет после получения в собственность.

Юридические лица, основателями или конечными бенефициарами которых не являются граждане Украины, смогут получить право владения землей, если это будет одобрено на референдуме.

Запрет на владение землей будет распространяться на юридических лиц, участниками или конечными бенефициарами которых являются граждане России; лицам, которые были или являются участниками террористических организаций; юридическим лицам, конечными бенефициарами которых являются иностранные государства; юрлицам, бенефициаров которых невозможно определить или они зарегистрированы в офшорных зонах; юридическим и физическим лицам, в отношении которых действуют санкции и другим.

Концентрация земли для физических лиц не может превышать 10 тыс. га на человека. Для юридических лиц концентрация не может превышать сумарной площади земельных участков, которыми могут владеть все участники юрлица, но не больше 10 тыс. га,. Это ограничение не распространяется на банки и кредитные учреждения.

Также законопроект предусматривает только безналичный расчет при покупке земли. Покупатель должен будет подтвердить источник происхождения средств и активов, за счет которых хочет приобрести землю.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года. В Госгеокадастре объясняли, что мораторий будет действовать, пока в Украине не введут рынок земли.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Зеленский заявлял, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум. Президент также высказывал мнение, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

21 декабря лидеры парламентских фракций и депутатских групп подписали меморандум по законопроекту о рынке земли, согласно которому на заседание профильного комитета смогут прийти представители всех фракций и депутатских групп, которые представят свои правки. Комитет будет проводить заседания в том числе во время новогодних праздников.

28 декабря профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2178-10.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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