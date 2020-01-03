Зеленский и Путин похожи как политики – Шнуров

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин похожи друг на друга как политики. Такое мнение российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выразил Forbes Russia в интервью, которое было опубликовано 2 января.
Так он прокомментировал слова о том, что Зеленский, «не профессиональный политик, стал президентом».
«Зеленский – абсолютно профессиональный политик. Он на почве сериала «Слуга народа» подготовился, стал профессиональным политиком, потом вышел в реальную политику. А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того и другого показывают по телевизору. И тот и другой должен более-менее нормально говорить. Все. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего», – сказал Шнуров.
До избрания президентом Украины в июле 2019 года Зеленский был шоуменом, руководил студией «Квартал 95».
Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин похожи друг на друга как политики. Такое мнение российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выразил Forbes Russia в интервью, которое было опубликовано 2 января. Так он прокомментировал слова о том, что Зеленский, «не профессиональный политик, стал президентом». «Зеленский – абсолютно профессиональный политик. Он на почве сериала «Слуга […]
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