ГФС ликвидировала 264 нелегальные заправки

03.01.2020, 22:30, Новости дня

В рамках противодействия незаконным заправкам Государственная фискальная служба с 13 декабря 2019 года по 3 января 2020-го ликвидировала 264 нелегальные АЗС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За указанный период было изъято более 3,5 т горюче-смазочных материалов общей стоимостью более 63 млн грн и оборудование на сумму более 57 млн грн.

В рамках заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним податковою міліцією ДФС ліквідовано 264…

Posted by Державна фіскальна служба України on Reede, 3. jaanuar 2020

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок на топливо по программам лояльности и снизить цены на табло. Взамен в ОПУ пообещали начать активную борьбу с нелегальными АЗС.

24 декабря в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка сообщили, что в среднем цены на топливо снизились на 0,5–1 грн/л.

26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС.

28 декабря Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации около 300 АЗС, в результате деятельности которых за два года государство недополучило более 10 млрд грн налогов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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