ГФС ликвидировала 264 нелегальные заправки

В рамках противодействия незаконным заправкам Государственная фискальная служба с 13 декабря 2019 года по 3 января 2020-го ликвидировала 264 нелегальные АЗС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
За указанный период было изъято более 3,5 т горюче-смазочных материалов общей стоимостью более 63 млн грн и оборудование на сумму более 57 млн грн.
В рамках заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним податковою міліцією ДФС ліквідовано 264…
Posted by Державна фіскальна служба України on Reede, 3. jaanuar 2020
23 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок на топливо по программам лояльности и снизить цены на табло. Взамен в ОПУ пообещали начать активную борьбу с нелегальными АЗС.
24 декабря в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка сообщили, что в среднем цены на топливо снизились на 0,5–1 грн/л.
26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС.
28 декабря Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации около 300 АЗС, в результате деятельности которых за два года государство недополучило более 10 млрд грн налогов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин похожи друг на друга как политики. Такое мнение российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выразил Forbes Russia в интервью, которое было опубликовано 2 января. Так он прокомментировал слова о том, что Зеленский, «не профессиональный политик, стал президентом». «Зеленский – абсолютно профессиональный политик. Он на почве сериала «Слуга […]
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