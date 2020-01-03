Производитель «Суперджетов» потребовал от «ИрАэро» почти 950 млн рублей

03.01.2020, 22:30, Новости дня

«Гражданские самолеты Сухого» подали иск против иркутской авиакомпании «ИрАэро» более чем на 941 млн рублей, свидетельствует информация Арбитражного суда Москвы.

Иск поступил в понедельник. Его еще не приняли к производству. Причины обращения ГСС в суд не сообщаются, передает РИА «Новости».

У «ИрАэро» по состоянию на май было девять самолетов Sukhoi Superjet 100, которые производит компания «Гражданские самолеты Сухого».

В конце августа один из пилотов авиакомпании «ИрАэро» провел в кабину девушку, не имеющую допуска к полетам, и передал ей управление Ан-24, на борту которого находились пассажиры.



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