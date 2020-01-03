Производитель «Суперджетов» потребовал от «ИрАэро» почти 950 млн рублей

«Гражданские самолеты Сухого» подали иск против иркутской авиакомпании «ИрАэро» более чем на 941 млн рублей, свидетельствует информация Арбитражного суда Москвы.

Иск поступил в понедельник. Его еще не приняли к производству. Причины обращения ГСС в суд не сообщаются, передает РИА «Новости».

У «ИрАэро» по состоянию на май было девять самолетов Sukhoi Superjet 100, которые производит компания «Гражданские самолеты Сухого».

В конце августа один из пилотов авиакомпании «ИрАэро» провел в кабину девушку, не имеющую допуска к полетам, и передал ей управление Ан-24, на борту которого находились пассажиры.

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