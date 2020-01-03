Мнение: Чем ответит Иран на убийство Сулеймани

О возможных ответных мирах Ирана после убийства Сулеймани.

Их условно можно разделить на симметричные и асимметричные.

Симметричные меры подразумевают прямой военный ответ с задейстованием регулярных иранских вооруженных сил и КСИР.

1. Удары баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и дронами-камикадзе по американским военным базам в Ираке, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии и Афганистане.

2. Организация нападений наземными силами на базы США в Ираке с задействованием сил "Хашд-Шааби", "Катаиб Хезбалла" и т.д.

3. Атака противокорабельными ракетами или дронами американских или саудовских танкеров в Ормуззском проливе и его перекрытие.

4. Атака на инфраструктуру Саудовской Аравии в духе атаки на НПЗ Saudi Aramco.

Асимметричные меры подразумевают действия без открытого использования иранских вооруженных сил и КСИР:

1. Активизация ракетных ударов хуситов по территории Саудовской Аравии и ОАЭ, с включением в список целей американских военных баз и иных объектов в этих странах.

2. Возобновление атак хуситов на танкеры в Красном море, где основными целями могут выступить американские и саудовские танкеры, с расширением географии атак на Персидский залив.

3. Договоренности с Талибаном о поставках в Афганистан ПТРК, ПЗРК и дронов и последующая культивация боевых действий Талибана против США и про-американского правительства.

4. Создание внутри шиитской милиции Ирака группировки, которая возьмет на себя ответственность за последующие нападения на американцев со стороны ираксих шиитов. Как и в Ираке, так и на оккупированных территориях Восточной Сирии.

5. Принятие закона о выводе американских войск из Ирака в парламенте Ирака, с денонсацией прежних договоренностей, которые легитимизировали нахождение войск США в Ираке.

6. Организация кибератак на американскую сетевую инфраструктуру и промышленные объекты.

Как представляется, Иран будет склоняться к асимметричному ответу, который будет включать в себя закон о выводе американских войск из Ирака (принятие которого уже сильно облегчилось и который является главной стратегической целью Ирана в Ираке), а также силовой ответ руками своих многочисленных прокси, причем не обязательно, что это произойдет на территории Ирака. Американская инфраструктура разбросана по всему Ближнему Востоку и у Ирана есть достаточно широкий выбор в плане того, где нанести ущерб США. Не ответить Иран не может, так как убийство Сулеймани представляет собой очевидный казус бели. Вопрос не в том, ответит ли Иран, а в том как и где.

Финальная позиция Ирана будет объявлена сегодня ближе к вечеру после совещания Хаменеи с членами Совета Безопасности Ирана.

Вооруженные силы и КСИР уже заявили о том, что полностью готовы и ждут только политического решения для начала действий.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: О возможных ответных мирах Ирана после убийства Сулеймани.Их условно можно разделить на симметричные и асимметричные. Симметричные меры подразумевают прямой военный ответ с задейстованием регулярных иранских вооруженных сил и КСИР. 1. Удары баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и дронами-камикадзе по американским военным базам в Ираке, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии и Афганистане.2. Организация нападений наземными силами на […]